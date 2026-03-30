20th Century・井ノ原快彦（49）の妻で俳優の瀬戸朝香（49）が、30日放送の日本テレビ系朝の情報番組『ZIP!』（月〜金前5：50〜前9：00※一部地域を除く）に生出演。新たに月曜パーソナリティーとして番組に加入した瀬戸は、番組冒頭であいさつした。【動画】「口元や仕草がイノッチそっくり」高校生の息子が“飛び入り参加”したダンス動画披露の瀬戸朝香番組冒頭、屋外から総合司会の同局・水卜麻美アナウンサー（38）が、