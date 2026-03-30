楽天は29日、4月7日の日本ハム戦でミュージカル俳優の山崎育三郎さんがセレモニアルピッチを行うことになったと発表した。当日は「にじ」を歌唱後、セレモニアルピッチに登場する予定だ。▼ 山崎 育三郎さんコメント「東北楽天ゴールデンイーグルスの試合でセレモニアルピッチという大変光栄な機会をいただき、とても嬉しく思っています。当日は、子どもたちの未来への願いを込めて「にじ」を歌わせていただきます。スタジアムに