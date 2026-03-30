３月22日に北朝鮮の首都・平壌で開かれた最高人民会議で決定された人事が、波紋を呼んでいる。最高指導者・金正恩氏の妹・金与正氏が、要職である国務委員会のメンバーから外れたのだ。国務委員会は軍事、外交、経済など北朝鮮全体を指導する最高政策機関。与正氏の国務委からの離脱は、さまざまな憶測を呼んでいる。「噂されるのが与正氏の姪で、金正恩氏の娘ジュエ氏との確執です。ジュエ氏はまだ13歳といわれますが、３月19日の