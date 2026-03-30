オランダ代表FWデパイの私服姿が話題北中米ワールドカップの初戦で日本代表が対戦するオランダ代表は、3月27日に国際親善試合を行い、ノルウェー代表に2-1で勝利した。先制を許したオランダ代表だったが、DFフィルジル・ファン・ダイクのヘディングとMFタイアニ・ラインデルスのゴールで逆転している。そんな一戦で、スタンドにいるある人物が「DAZN」の中継で話題となった。この試合で注目されたのが、負傷して代表の活動に参