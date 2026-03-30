肌寒さが残る季節の変わり目コーデには、軽く羽織れるアウターが頼りになります。秋冬のトレンドの流れから、レザーアウターは引き続き気になる存在。そんなレザーアウターを今から取り入れるなら？ 今回は【GU（ジーユー）】のレザー調ジャケットを使った「大人のカジュアルコーデ」をご紹介します。 羽織るだけでサマ見えが狙える春ジャケットコーデ