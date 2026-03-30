松本山雅と松本城のコラボグッズに脚光J3リーグの松本山雅FCが3月27日に、4月1日より新たに「松本山雅×松本城コラボTシャツ」を松本城売店にて販売すると発表した。クラブによると、松本城で松本山雅FCグッズが販売されるのは初めてとなる。松本城は、国宝にも指定されている日本を代表する名城であり、2024年には98万人を越える有料入場者数を数えた。クラブは公式「X」で「地域のシンボル松本城とのコラボグッズとなり、当