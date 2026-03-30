厳格だった母と、いつしか疎遠になってしまったB美さん。そんな母が倒れたとの連絡を受けながらも見舞いを先延ばしにしてしまい、取り返しのつかない後悔を抱えることに――。 厳しかった母との間にできた、深い溝 私の母は、とにかく厳しく、笑顔の少ない人でした。そんな母に振り向いてほしくて、幼い私は勉強もスポーツも必死に頑張ったものです。 しかし、褒めてもらえた記憶はほとんどありません。返っ