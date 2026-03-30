【ローソン】では、片手でパクッと食べられる「ワンハンドスイーツ」を販売中。仕事の休憩時間や、ほっと一息つきたいときにも食べやすい形状・大きさが魅力です。今回は、新作の「ワンハンドスイーツ」を含むおすすめスイーツをご紹介します。ぜひお店でチェックしてみて。 バナナとクリームのおいしい組み合わせ 「しっとりむぎゅっ！ バナナケーキ」は、@ftn_picsレポータ&#