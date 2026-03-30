ロッテ―西武戦プロ野球・ロッテは29日、本拠地ZOZOマリンスタジアムで西武と対戦。0-4で完封負けを喫した。この日は女性アイドルグループ「乃木坂46」のメンバー6人が来場。セレモニアルピッチで球場を沸かせた中で、グラウンドからの去り際に見せた礼儀が注目を浴びている。球場を訪れたのは乃木坂46の野球好きメンバーで構成された乃木坂野球部の6人（小川彩、金川紗耶、黒見明香、柴田柚菜、瀬戸口心月、長嶋凛桜）。この