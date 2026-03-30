記事ポイント日本の小学生の約44.9%に口臭があり、最大の原因は舌の汚れ「舌苔（ぜったい）」小学校の6年間（6〜12歳）は舌機能が一生で最も発達する重要な成長期1日1分の舌ブラシケアで舌苔を除去できる子ども用製品が各638円で販売中 子どもの口臭の原因の7割は「舌苔（ぜったい）」であり、日本の小学生の約44.9%に口臭が見られるという研究結果があります。小学校の6年間は舌の筋力・機能が一生で最も大きく発達する時期