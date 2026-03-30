国内最大級のモーターサイクルイベント「東京モーターサイクルショー2026」が29日まで、東京ビッグサイトで開催された。ホンダブースでは、注目の新型CB400SFが展示された。 【写真9枚】これが見たかった！“スーフォアと言えば”な4本のイグゾーストパイプ CB400SFは1992年に初代モデルが発売された人気バイク。通称「スーフォア」の愛称で二輪教習所の教習車として