記事ポイント国内出荷2.5万本超のCAMELBAK真空断熱サイクリングボトルに新色が登場チタン製とステンレス製の2シリーズで最大18時間の保冷力を実現2026年4月1日より全国の自転車販売店で発売 ハイドレーションバッグのパイオニア・CAMELBAK（キャメルバック）から、人気の真空断熱サイクリングボトルに新色が登場します。国内出荷本数2.5万本を超える「ポディウム チタン」と「ポディウム ステンレス」の2シリーズで、2026年4