記事ポイント全国約2,900の動物病院が賛同するTeam HOPEが第15回インターペット東京に出展東1ホール M014ブースで獣医師によるペット無料健康相談会を開催2026年4月2日（木）〜5日（日）、東京ビッグサイトで実施予定 獣医師団体・Team HOPEが、日本最大級のペット産業見本市「第15回インターペット東京」に出展します。東1ホール M014ブースでは、獣医師がペットの健康に関する悩みに無料で応じる相談会が開かれます。ペット