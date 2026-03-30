記事ポイント相続診断士2名が常駐し、相続の専門相談に幅広く対応生前の相続対策から問題点の診断・整理まで一貫してサポート2026年2月に「いちのみや不動産相続相談室」サイトを公開 不動産の相続問題は、いざというとき後回しにしたくなる複雑なトラブルに発展するケースが少なくありません。じぶん不動産は2026年2月に「いちのみや不動産相続相談室」サイトを公開しました。相続診断士2名が常駐する専門体制で、生前対策か