記事ポイントShot Navi（ショットナビ）とマーシャルAiが業務提携し、距離計測器とカートナビのシームレス連携を実現第1弾はピンポジションデータ連携で、Shot Navi製品から当日のピンまでの正確な距離を確認できる今後はショット位置・スコアデータ連携など、ゴルフ体験をさらに豊かにするサービスを順次展開 ゴルフ用GPS距離計測器「Shot Navi（ショットナビ）」を展開するテクタイトと、ゴルフ場向けカートナビシステム「