29日午後4時50分ごろ、酒田市船場町2丁目の海洋センター近くで、「海に人が浮いている」と観光で訪れた男性から110番通報がありました。漂流していたのは女性で、酒田海上保安部の職員が救助し、意識不明の状態で酒田市内の病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。酒田海上保安部などによりますと、見つかったのは所持していたマイナンバーカードから山形市在住の渡辺節子さん（75）とみられて