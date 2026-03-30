記事ポイント匿名報告で住民・利用者の善意を引き出す参加型施設管理DXツールQRコードをスキャンするだけでアプリ不要・スマホひとつで手軽に通報できる国土交通省SBIR採択技術で写真・位置・時刻を自動保存し確実な記録を残す 建物の不具合を見つけながらも「名乗るほどではない」という心理から報告をためらう利用者と、管理員不在で早期発見が難しい管理会社--その両者の課題を同時に解決するDXツールが登場しています。ベ