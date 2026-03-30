記事ポイント厚労省推奨の身体活動量達成率は全体46.6%、成人は44.7%と2年連続で半数を下回る1日の歩数は成人7,017歩・高齢者5,428歩と推奨基準に届かない実態が明らかに1日の座位行動時間は全体平均8.8時間と長時間にわたる傾向が判明 明治安田厚生事業団と笹川スポーツ財団は、2025年11月に実施した「活動量計による身体活動・スポーツの実態把握調査2025」の速報値を発表しています。厚生労働省が定める推奨身体活動量の達