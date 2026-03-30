ミュージシャンでタレントのDAIGOと一緒に日々の献立の悩みを解決していくABCテレビ・テレビ朝日系の料理番組『DAIGOも台所〜きょうの献立何にする？〜』（月〜金後1：30）が4月で放送5年目に突入するのを受けて、初のスタジオ観覧収録を開催。その模様を4月6日〜10日の5日間にわたって放送する。【番組カット】観覧席の全員と同じポーズを決めたDAIGO2022年4月4日に放送がスタートした『DAIGOも台所』。当時は料理の経験が