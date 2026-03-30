東京・文京区のビルで火事があり、1人が意識不明の状態で救助されました。消防はもう1人逃げ遅れた人がいるとみて捜索を続けています。【映像】現場付近の様子午前1時半ごろ、東京都文京区湯島にある飲食店が入るビルで「煙が出ている」と119番通報がありました。警視庁などによりますと、現場は飲食店が入る3階建てのビルで、3階の事務所兼住宅から出火したということです。ポンプ車などおよそ30台が出動し現在も消火活動