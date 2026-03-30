2022年に他界した映画監督・大森一樹の最後の映画企画となる医療時代劇『幕末ヒポクラテスたち』が、5月8日より新宿ピカデリーほか全国公開される。このほど本予告編と場面写真が解禁された。【動画】『幕末ヒポクラテスたち』本予告幕末の京都を舞台に、西洋医学を学んだ蘭方医と伝統的な漢方医がしのぎを削る時代を背景に、命と向き合う医師たちの奮闘を描く人間ドラマ。主演は京都出身の佐々木蔵之介が務め、貧富や身分の隔