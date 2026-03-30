ホワイトソックスの村上宗隆選手が、3試合連続となるホームランを放ちました。【映像】ホワイトソックス村上、3試合連続ホームラン日本時間けさのブリュワーズ戦に「2番・一塁」でスタメン出場したホワイトソックスの村上は2回の第2打席。7球目をとらえ、ソロホームラン。村上は日本時間27日のデビュー戦、そして、メジャー初の「4番」を任されたきのうの試合でもホームランを放っており、3試合連続ホームランとなりました。