モデルの山田優（41）が30日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「都会とは思えないほど、落ち着く場所です」と書き出した山田。お気に入りの場所でのオフショットをアップした。「好きな飲み物を持ち歩くのに便利なマグカップと分かりやすく収納ができるポケットがたくさんある優秀なバッグは@the_weekend_hotel」とこだわりのアイテムも紹介。黒を基調とした奇麗めなミニワンピコーデを披露した。ファン