ABCテレビは、30日から朝の情報ワイド番組『おはよう朝日です』（月〜金前5：00※関西ローカル）が古川昌希アナウンサーをメインMCに新たなスタートを切ることを受けて、同日から4月5日までJR大阪駅や梅田エリアで屋外広告を掲出すると発表した。【画像】さわやかな笑顔の『おは朝』新メインMC・古川昌希…ポスター6種JR大阪駅の5・6・7・8番線ホームから御堂筋口へと続くエスカレーター横の広告スペースを『おはよう朝日