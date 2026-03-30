2026年後期朝ドラで注目の大関和（チカ）はどんな人物？近・現代歴史作家の青山誠さんが考察する。文・写真＝青山誠家老の娘として生まれるも、父が辞職!?大関和は「日本のナイチンゲール」と呼ばれた近代看護の先駆者。安政5年4月11日（1858年5月23日）、黒羽藩家老・大関弾右衛門の次女として生まれた。黒羽藩は下野国（しもつけのくに／現在の栃木県）那須郡にある１万8000石の外様小藩。だが、弾右衛門が主導した硫黄鉱山開発