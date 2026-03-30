結成40周年を迎えたロックバンドRED WARRIORS（レッドウォリアーズ）が40周年ライブ「RED WARRIORS 40th Anniversary Vol.5 "RED ROCKS"」を埼玉・大宮ソニックシティで6月20、21日の2days開催することを30日、発表した。昨年6月にスタートした40周年記念ライブの第5弾。DAY1の6月20日はRED WARRIORSに影響を受けたアーティストがゲスト。LUNA SEA、X JAPANのSUGIZO、大黒摩季、GLAYのTAKUROとHISASHI、そして芸人のカンニング竹山