幸運惑星が幸運を導いてくれる週。仕事は空回りしていたことが漸く落ち着きます。また堅実に頑張っていたことが実を結ぶ暗示も。金運は美意識に優れ買い物上手な星回り。シーズンの先物買いも○。恋愛は直感を信じて動くと進展します。一目惚れ的な出会いも期待できそう。