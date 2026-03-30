頑固な気質が仇になる週。仕事もこだわりが強すぎ状況を返って悪くさせがち。少し視野を広げると流れが好転します。周囲の期待に応えようとし過ぎないことも開運に。金運は丁寧にお金を扱うと財運アップに。恋愛は旅先などアウェイな場所に楽しい出会いが潜んでいます。