モヤモヤ気分が吹っ切れ爽やかに行動できる週。仕事は意外な能力を周囲に認められる暗示が。また新たにやりがいある事も発見できそう。迷わず手を広げて。金運は5がラッキーナンバーに。恋愛はフランクなタイプと縁あり。出会いも気軽にふらりといけるスポットが狙い目。