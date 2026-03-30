予期せぬトラブルに巻き込まれ停滞モードな週。安易に相談事に首を突っ込まないこと。仕事は決断がぶれがち。転職や副業など一度見送った方が賢明かも。金運は○。無くしたものが見つかるなどサプライズに恵まれます。恋愛はグループ行動の中から素敵な出会いがありそう。