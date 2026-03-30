ライフスタイルの改革が開運テーマ。衣食住を整えると自然と運気もアップします。仕事はチャレンジの星回り。転職はあえてハードルの高い会社を目指すと○。金運はケチケチお金に執着しないでいると好転します。恋愛は波乱。プライドの高さが災いし運命の出会いを逃すかも。