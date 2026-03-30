人の目が気になりのびのび過ごせない週。また、ストレスが原因で皮膚トラブルに見舞われそう。好きな趣味に打ち込んだり、働きやすい環境を整えるとメンタルも運気も安定します。恋愛は受け身スタンスでいるとモヤモヤしがち。自分から軽くアピールすると進展します。