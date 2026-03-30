何事も左右されず進むことにツキあり。仕事も自分のこだわりを貫くことが成功アクションに。健康は季節の変わり目で免疫力が下がる気配が。質のいい眠りを手に入れることが回避策。金運はクーポンを利用し賢く買い物できそう。恋愛は迷っていると本命を逃すので注意。