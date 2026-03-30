周囲に気疲れしがちな週。自分がリラックスできる時間を作ることが回避策。仕事は改革の星回り。あちこち散らばせてこなしていた案件を一旦整理しましょう。金運はユニークな貯蓄法を発見し楽しくお金を貯められそう。恋愛は紹介や仲間内の集まりに出会いが潜んでいます。