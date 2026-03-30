プチラッキー週。仕事は頑張った以上に評価をされる暗示が。また転職も縁故系で進展します。美活も○。何気なく取り組んだ美容法で満足する結果を出せそう。ただ金運は浪費しがち。臨時収入で潤いますが財布の紐は緩めないこと。恋愛は好きな相手からアプローチされる予感が。