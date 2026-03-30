スピーディーな行動がツキを呼ぶ。基本はスロースターターな山羊座ですが思い立ったが吉日的なアクションを心がけて。仕事は外資系や海外に関連した職種にチャンスが潜んでいます。恋愛は天邪鬼モード。好きな相手との関係も停滞しがち。懐かしい場所がラブ運アップに。