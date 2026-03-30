必要以上に自分に負荷をかけ動くとミスやトラブルを招く週。自然体な行動とフラットなメンタルで過ごして。仕事は仕入れた情報をスピーディーに拡散するとツキあり。金運は趣味などで散財しがち。気をつけて。恋愛は意外人から告白された身近にあなたを慕う人がいそう。