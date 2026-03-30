「ブツ切り東西ルート」終端部も計画進展へ埼玉県は2026（令和8）年3月22日、草加市内に整備する県道「柿木町蒲生線」バイパスについて、事業概要の資料を公開しました。【そこにつながるのか!!】これが「レイクタウンの新バイパス」です（地図・写真で見る）柿木町蒲生線バイパス（事業延長：約1km）は、越谷レイクタウンの南側を東西に走る、柿木町蒲生線の現道のバイパス路です。国道4号「東埼玉道路」から真っすぐ西へ、東