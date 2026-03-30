千葉県の大多喜町（おおたきまち）。房総半島の豊かな自然に囲まれたこの城下町に、一風変わった「兼業農家」たちがいる。3x3（スリー・エックス・スリー）のプロバスケットボールチーム「esDGz OTAKI.EXE（エスディージーズ オオタキ エグゼ）」の選手たちだ。彼らが実践する「デュアルキャリア」は、単なる競技と仕事の両立ではない。チーム単位で過疎地へ移住し、深刻な後継者不足に悩む農業の現場を救いながら、トップリーグで