村上がデビューから3戦連発と勢いをつけている(C)Getty Imagesホワイトソックス・村上宗隆は現地3月29日、敵地で行われたブルワーズ戦に「2番・一塁」でスタメン出場、3戦連続となる本塁打を放った。勢いが止まらない。2点をリードする2回2死の2打席目。フルカウントから右腕ブランドン・スプロートの内角低めのカットボールをすくいあげ、右翼へ持っていった。【動画】村上がまた打った！3戦連発のアーチシーン打球速度102.