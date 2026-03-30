ヒマラヤンタイガープロレスリングはこのほど、４月１１日に東京・板橋区の「ＴＯＫＹＯＳＱＵＡＲＥｉｎＩｔａｂａｓｈｉ」で「ＲｏａｄｔｏＮｅｐａｌ」を開催することを発表した。プロレス界の“レジェンド”藤波辰爾とＬＥＯＮＡが７月４日にヒマラヤンタイガープロレスリングが開催するネパール大会に参戦。今大会は、前哨戦と位置づけられ、メインイベントはＬＥＯＮＡ、長井隆之介が組んでアラン、寒天マンが