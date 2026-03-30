モデルでタレントの藤井サチ（29）が30日、自身のインスタグラムを更新し、第1子妊娠を発表した。【写真】ふっくらお腹を披露した藤井サチ藤井は「いつも応援してくださっている皆様、関係者の皆様へ」の書き出しで「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます。いつか母になりたいと思っていた私にとって本当に嬉しく、かけがえのない奇跡に、夫婦共に深い喜びと感謝を感じております」とつづった。続