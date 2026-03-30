強風にあおられた傘気象庁は30日、前線や低気圧の影響で、西日本の広い範囲で31日にかけて大気の状態が非常に不安定になるとして、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意するよう呼びかけた。気象庁によると、前線が華中から南西諸島付近に延び、前線上の華中には低気圧があって東北東へ進んでいる。低気圧は30日夜にかけて黄海に進み、前線が西日本に延びる。31日は低気圧が対馬海峡付近を通って、日本海を東北東へ