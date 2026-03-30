◆米大リーグマーリンズ４ｘ−３ロッキーズ（２９日、米フロリダ州マイアミ＝ローデポパーク）ロッキーズが、敵地のマーリンズ戦に逆転サヨナラ負けし開幕３連敗スタート。３０日（日本時間３１日）の敵地ブルージェイズ戦に先発する菅野智之投手（３６）に初勝利をかける。３―２で迎えた９回、救援ボドニックは先頭打者に安打を許すも、ヒックスのライナーを一塁手がつかんで併殺として２アウトとした。続くサノハに二塁打