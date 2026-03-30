◇ア・リーグアストロズ 9―7 エンゼルス（2026年3月29日ヒューストン）アストロズの今井達也投手（27）が29日（日本時間30日）、本拠ヒューストンでのエンゼルス戦に先発してメジャー初登板。2回2/3で74球を投げ、3安打4四球4三振4失点で降板とホロ苦いデビューとなった。試合はアストロズが9―7で競り勝ち、エンゼルスとの開幕4連戦を2勝2敗とした。初回の今井は2番・トラウトを直球勝負で3球三振に仕留めるなど無失点