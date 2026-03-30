65歳から厚生年金を受け取り始めるとき、気になりやすいのが国民健康保険料（国保）の負担です。 年金額が年220万円の場合、毎月の生活費にどの程度影響するのか、事前に把握しておきたいと考える人は多いでしょう。特に、年金からは税金や介護保険料なども差し引かれるため、国保がどのように決まるのか分かりにくいと感じやすいところです。 そこで本記事では、65歳で厚生年金を年220万円受け取るケースを例に、