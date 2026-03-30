インフィニティの中核を担う上級SUV日産は、グローバル展開している高級ブランド『インフィニティ』の新型SUV『インフィニティQX65』を米国で公開した。【画像】海外で展開する日産の高級ブランド『インフィニティ』の各モデルを見る全120枚新型『QX65』は、かつての『FX』を思わせる流麗なファストバックスタイルのSUVで、インフィニティ・ブランドの中核を担うモデルとして位置付けられている。2026年初夏に米国市場に導入され