季節の変わり目にぴったりな新メニューが、ドトールから登場♡朝・ランチ・ティータイムと、時間帯ごとに楽しめるラインナップは、忙しい毎日にちょっとしたご褒美をプラスしてくれます。爽やかなドリンクから食べ応えのあるフード、和テイストのスイーツまで勢ぞろい。気分に合わせて選べる“新しいドトール時間”を楽しんでみませんか♪ 朝にぴったりのコーヒー＆ドック