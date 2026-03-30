三井住友信託銀行は４月から、インターネットで定期預金を契約した場合に適用金利を大幅に上乗せする。２、３年物を１・２０％、５年物を１・４０％に引き上げ、高い金利を設定しているネット銀行に匹敵する業界最高水準とする。「金利のある世界」の定着で重要性を増している預金の獲得を強化する狙いがある。三井住友信託銀の定期預金金利は現在、２年物が０・５５％、３年物が０・６５％、５年物が１・０％。４月からはネッ