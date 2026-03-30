韓国の女性5人組グループ「LESSERAFIM（ルセラフィム）」のSAKURAこと宮脇咲良（28）が30日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「keep swimming」と書き出した宮脇。メンバーとのシュールな一枚をアップした。チームメンバーのホ・ユンジンとおそろいのジャージーを着用し水泳のポーズ。おちゃめな姿でファンを楽しませた。ファンからは「きゃわ」「カワイイ」「さくちゃん可愛い」「可愛いす